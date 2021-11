Il bomber ha detto no, lo scambio saltato tiene in corsa la Juventus

Retroscena di calciomercato che coinvolge la Juventus, ancora sulle tracce di Dembele del Barcellona

La Juventus, nonstante le difficoltà di mercato, è ancora in corsa per Ousmane Dembele. L’attaccante esterno del Barcellona, da poco tornato in campo dopo un infortunio, è ormai da tempo al centro di svariate trattative o indiscrezioni. In effetti, riporta ‘sport.es’, la scorsa estate i catalani ne avrebbero trattato la cessione con il Manchester City. Il Barça, dopo svariati tentativi degli inglesi, avrebbe proposto uno scambio tra Sterling e Dembele ma l’affare non si è concretizzato poiché il calciatore inglese non ha voluto accettare la nuova sfida spagnola. Si tratta quindi di una buona notizia per le pretendenti del francese classe 1997, tra le quali figura appunto la Juventus.

Calciomercato Juventus, bianconeri ancora in corsa per Dembele

I bianconeri potrebbero studiare l’affondo per Dembele nei prossimi mesi. In scadenza di contratto a giugno 2022, dal canto suo, il giocatore attende novità sul fronte rinnovo e dà priorità all’offerta blaugrana, che potrebbe arrivare in tempi ristretti. Notizie decisive si attendono quindi nel futuro prossimo.