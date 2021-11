Calciomercato Juventus, colpo Dembele: arriva l’annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, uno dei principali obiettivi di Cherubini prossimo a sfumare: annuncio sull’attaccante e beffa

Juventus che monitora il mercato con grande attenzione. La sessione estiva si è conclusa con un bilancio non soddisfacente e l’avvio di stagione in campionato conferma che ad Allegri sarebbe servito qualche rinforzo in più.

I bianconeri interverranno sicuramente a gennaio, con una classifica da dover sistemare e una rimonta da tentare, se non per lo scudetto che ad ora appare lontano almeno per le prime quattro posizioni. Ma la società guarda con grande attenzione anche a cosa succederà in estate. Dall’assemblea degli azionisti è arrivato un messaggio importante da parte di Andrea Agnelli: a giugno, il peggio dell’emergenza Covid sarà passato, si tornerà ad effettuare investimenti corposi. Uno degli obiettivi principali per la Juventus, però, potrebbe sfumare.

Calciomercato Juventus, Xavi ‘blocca’ Dembele

Si tratta di Ousmane Dembele, monitorato da tempo e in scadenza di contratto con il Barcellona. Il francese rappresenterebbe un affare a parametro zero, ma i blaugrana non hanno ancora smesso di sperare nel rinnovo. E il tecnico Xavi, appena arrivato, ha subito inteso chiarire il suo pensiero in merito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio al bomber: si chiude a 35 milioni

“So molto bene che Dembele deve proseguire con il Barcellona – ha spiegato nella sua conferenza stampa di presentazione – Come attaccante esterno può diventare il migliore del mondo e dobbiamo aiutarlo. E’ un giocatore che può fare la differenza e il suo rinnovo è una priorità”. Con uno sponsor del genere, il club farà certamente di tutto per trovare l’accordo. E il giocatore, a sua volta, potrebbe sentirsi motivato a restare al Camp Nou.