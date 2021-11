Calciomercato, tagliato da Mourinho: cessione e ‘regalo’ per Allegri

La Roma non sta convincendo e Josè Mourinho ha già effettuato alcune scelte piuttosto nette su determinati uomini. Tra questi un centrocampista buono per Allegri

Annata per il momento da dimenticare per Josè Mourinho che non sta vivendo al meglio il suo rientro in Serie A. Al netto di una discreta prima fase iniziale, la Roma è andata via via calando, palesando non poche difficoltà contro le big ed una costruzione della rosa probabilmente non del tutto convincente.

La mano dello Special One in positivo ancora non si vede ed anche il confronto numerico con il Fonseca dello scorso anno inizia a gridare vendetta. Mourinho ha fin qui inoltre compiuto diverse scelte molto forti dal punto di vista degli uomini, optando per un undici tipo difficile da ritoccare. Tanti infatti i calciatori più o meno ai margini delle scelte del lusitano che dal ko col Bodo in poi ha anche esternato i propri malumori sul rendimento di determinati elementi.

Calciomercato Juventus, Villar via con Mourinho: ipotesi con l’addio di Ramsey

Tra i bocciati di Mourinho c’è anche Gonzalo Villar, che ha messo insieme appena 160 minuti in Serie A senza particolari sussulti. Lo spagnolo è finito ai margini della Roma dopo le voci estive ed a gennaio potrebbe anche tornare in ottica mercato in uscita. A farci un pensierino potrebbe essere la Juventus di Allegri, che ha sempre bisogno di innesti di qualità in una mediana ancora alla ricerca dell’equilibrio definitivo.

Villar potrebbe trovare nuova linfa vitale a Torino, nonostante la grande concorrenza anche se un eventuale innesto in mediana alla Juventus è strettamente legato ad un’uscita importante. I bianconeri infatti potrebbero farci un pensiero solo in caso di addio di Aaron Ramsey, spesso infortunato e complesso da piazzare a causa di un ingaggio monstre. Il gallese percepisce circa 7 milioni di euro annui e il risparmio determinato da una sua cessione potrebbe essere reinvestito su un centrocampista giovane come Villar che ha un valore di 15 milioni di euro. Affare complicatissimo ma la Juve pensa al futuro.