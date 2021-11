Nuova pesante tegola per Pioli: a sorpresa salta il derby!

Stefano Pioli recupera Ante Rebic e Alessandro Florenzi ma perde un altro calciatore importante per Milan-Inter. Ecco le ultimissime

E’ tempo di derby a Milano Alle 20.45, a San Siro, la squadra di Stefano Pioli, sfiderà l’Inter per la dodicesima giornata.

E’ stata diramata la lista dei convocati del Milan, in vista della partita di stasera. Come previsto e annunciato ieri pomeriggio da Stefano Pioli, i rossoneri recuperano Alessandro Florenzi, Ante Rebic e Ballo-Toure. Convocati al pari ti Pietro Pellegri.

Out Romagnoli

La novità dell’ultima ora è, invece, legata all’assenza di Alessio Romagnoli. Come appreso dalla nostra redazione, il difensore rossonero non sarà a disposizione di Stefano Pioli per via di un’infiammazione ad un adduttore.

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.