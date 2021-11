Mourinho chiama l’Atletico Madrid: svolta immediata a centrocampo!

Si muove in prima persona Jose Mourinho. In Spagna, sostengono, che il tecnico portoghese si sarebbe mosso per cedere un calciatore all’Atletico Madrid

Gonzalo Villar appare destinato a lasciare la Roma. Il centrocampista spagnolo, dopo aver vissuto una stagione da protagonista, è scivolato in fondo alle gerarchie con l’arrivo di Jose Mourinho.

Il calciatore 1998 ha fin qui giocato, poco, solamente in Conference League. Nella quattro gare, della fase a gironi, non ha mai portato a termine un match. E’ evidente che Villar non sia proprio il preferito di Mourinho. Anzi. Dalla Spagna arrivano confermo in merito alla volontà della Roma di provare a privarsi del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho nella bufera: “Che figuraccia! Un altro sarebbe già stato cacciato”

Liga nel destino

LEGGI ANCHE >>> Zaniolo non decolla: piovono critiche | La Juventus è in agguato

Secondo quanto riportato da ‘Cadena Ser’, si sarebbe mosso in prima persona il tecnico portoghese, contattando un persona vicino al mondo Atletico Madrid per provare a piazzare Villar.Ci avrebbe provato in estate ma senza successo.

Chissà che la trattativa non decolli a gennaio ma per il classe 1998 la Liga potrebbe comunque essere la destinazione giusta, a prescindere dall’interesse dei Colchoneros.