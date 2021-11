Zaniolo non decolla: piovono critiche | La Juventus è in agguato

Nicolò Zaniolo nel mirino: prestazioni con la Roma deludenti e i tifosi lo criticano. Juventus sempre in agguato

Le attenuanti ci sono tutte con il duplice lungo infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di gioco proprio quando stava imponendosi ad alto livello. Nicolò Zaniolo sta accusando il forzato stop e le sue prestazioni non convincono. In stagione un solo gol (nei preliminari di Conference League) e partite quasi mai in linea con le aspettative.

Così arrivano le prime critiche da parte dei tifosi della Roma che speravano in un apporto più importante con l’arrivo di Mourinho. Lo ‘Special One’ sembra punta molto su di lui, ma la fiducia finora non è stata ricambiata in campo e le prospettive nei prossimi mesi potrebbe cambiare senza una svolta.

Calciomercato Roma, fatica Zaniolo: Juventus alla finestra

Per Zaniolo la forma fisica sembra essere tornata quella migliore, ma l’ex Inter non riesce ancora ad esprimere al meglio le sue indubbie qualità. Una situazione che lo ha fatto finire al centro delle critiche dei tifosi della Roma.

In tutto questo il rinnovo non è ancora arrivato e la Juventus continua a monitorarlo, pronta all’assalto qualora la situazione dovesse offrire l’opportunità di portare un giovane talento italiano alla Continassa. Come riportato da ‘calciomercatoweb.it’, per Zaniolo si potrebbe prospettare un duello con il Tottenham di Conte.