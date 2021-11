Roma, Mourinho bocciatissimo: “Nel sacco un’altra volta, da tre”

Bocciatura totale per Mourinho nelle pagelle di Conference League: il tecnico si fa imbrigliare dai norvegesi del Bodo

Stangata per Jose Mourinho, che manca il riscatto contro il Bodo Glimt e si fa ingabbiare dai norvegesi. Otto reti subite in due partite, con tre fatte: due rigori recriminati e non ottenuti, ma non una scusa valida per una squadra che avrebbe dovuto dominare il proprio girone di Conference League. La qualificazione è ancora a portata di mano, ma dall’edizione romana del Corriere della Sera arriva un 3 in pagella per il tecnico portoghese.

A fargli compagnia anche i 4 di Abraham e di Mkhitaryan, poco più sotto dei 4,5 di Villar e Carles Perez. Intanto lapidaria la valutazione dell’allenatore giallorosso: “Il Bodo lo mette nel sacco un’altra volta e i colpevoli non erano gli epurati. La Roma si vede solo nei finali all’arrembaggio, mai nella lettura della gara”. Punitivo anche il giudizio nel voto all’arbitro, che se ne esce con 5: “Non vede un tocco di mano in area di Moe, ma non è un alibi valido per chi gioca in modo tanto confuso”.