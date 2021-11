Roma-Bodo, Mourinho furioso con il giornalista: “Hai visto la partita?”

Mourinho furioso dopo i due rigori non concessi in Conference League: la reazione ai microfoni di BT Sport

È un Jose Mourinho furioso con l’arbitro quello che si è presentato ai microfoni di ‘BT Sport’ dopo il 2-2 con il Bodo Glimt. Sono due i rigori reclamati dal tecnico giallorosso per due falli di mano non ravvisati nell’area di rigore: con l’assenza del VAR in Conference League l’arbitro non è stato assistito dalla tecnologia, scatenando la rabbia del tecnico portoghese.

Mourinho furioso con il giornalista: “Hai visto la partita?”

Alla domanda su come gli è sembrata la partita, Mourinho è stato lapidario: “L’arbitro deve darci spiegazioni, ma non parla. Hai visto la partita? Dimmi tu cos’hai visto, avevi lo schermo a disposizione, non l’hai visto? Il Bodo ha una buona squadra, hanno buoni giocatori, ma noi abbiamo avuto più occasioni per segnare e due rigori non concessi: questo è il calcio”.

Discorso ancora tutto aperto per la qualificazione al prossimo turno, con la Roma che, nonostante la pesante sconfitta all’andata contro il Bodo per 6-1, ha conservato il secondo posto con 7 punti. Una sola lunghezza li separa dalla capolista norvegese, con due partite ancora da disputare, contro Zorya e CSKA Sofia. Le polemiche di Mourinho, però, intanto non si placano e dopo la giornata di ieri i fischi dei tifosi iniziano a pesare sull’economia della squadra e delle prestazioni.