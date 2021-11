Il pareggio tra Roma e Bodo/Glimt non può certo far piacere ai tifosi giallorossi. Nel mirino finisce anche Abraham

Arriva solo un 2-2 per la Roma con il Bodo/Glimt. Dopo l’1-6 scandaloso dell’andata, non arriva la ‘vendetta’ che si aspettavano un po’ tutti.

Mourinho aveva avvertito i norvegesi: “Al ritorno miei giocatori li aspetteranno”. Ma tutta questa voglia in campo non si è vista, alcuni big hanno continuato a mostrare le loro difficoltà negli ultimi metri. E il Bodo ne ha approfittato. Ma l’Olimpico non ha gradito molto, i 41mila sostenitori giallorossi a fine primo tempo hanno fischiato così come al triplice fischio finale dell’arbitro.

Siamo davanti alla prima volta che i tifosi mostrano un po’ di in insofferenza per la prestazione della squadra, ma soprattutto di alcuni giocatori. Mkhitaryan era stato già beccato in qualche partita, oggi è toccato anche a Zaniolo e Abraham che al momento dei cambi si sono presi un po’ di disappunto da parte dei loro tifosi, che non vedono un loro gol da troppo tempo. Il momento è delicato e potenzialmente decisivo.