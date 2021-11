Arbitraggio ancora una volta nel mirino. José Mourinho parla così al termine di Roma-Bodo/Glimt, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League

Continua il momento no per la Roma di Jose Mourinho. I giallorossi dopo la sconfitta contro il Milan, non sono andati oltre il pareggio contro il Bodo/Glimt.

Il tecnico portoghese è apparso alquanto nervoso al termine del match dell’Olimpico, valevole per la quarta giornata di Conference League. Ancora una volta nel mirino sono finite alcune decisioni arbitrali.

Le parole di Mourinho

Mourinho reclama per due rigori non concessi alla sua squadra: “Tu pensi che sia dubbio? guarda in tv – afferma il portoghese ai microfoni di DAZN, rispondendo al giornalista -. Questo è il calcio, sono due rigori netti. Posso dire tutto su come si è giocato ma due rigori sono tanti. Che vuoi che ti dica, loro hanno fatto due tiri e due gol. Possiamo analizzare tutto quello che vuoi, per come si è giocato ma la realtà del gioco è 2-2 e 2 rigori netti”.