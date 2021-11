Dopo il 6-1 subito all’andata, la Roma di Mourinho non va oltre il pari in casa contro il Bodo-Glimt. Il tecnico portoghese sul banco degli imputati

Tifosi della Roma avvelenati per la mancata vittoria contro il Bodo-Glimt, ricordiamo vittorioso per 6-1 all’andata. Giallorossi due volte sotto, con il gol del definitivo 2-2 firmato da Ibanez da posizione di netto offside, ma per ‘fortuna’ di Mourinho in Conference League non c’è il Var… Proprio il portoghese è tra i più criticati sui social dai tifosi romanisti.

Ecco alcuni tweet contro il portoghese:

E’ ora che anche Mourinho se da na svegliata.#RomaBodo — sangiorgio.ale (@SangiorgioA) November 4, 2021

8 gol dagli eschimesi ma Mourinho fa il clown sui social quindi ok https://t.co/Q12WACZ20P — Ugo Foscolo (@UGoscolo) November 4, 2021

La sensazione è che Mourinho dovrebbe pensare meno ai social e lavorare di più. Terribile questa Roma — Marco (@MarcoYera) November 4, 2021

Molto buono questo José Mourinho pic.twitter.com/slTNF6qn9n — Jognagna (@joargna) November 4, 2021

Questa squadra di più proprio non può fare. Giocatori sopravvalutati e Mourinho in confusione. Un altra stagione buttata e attenti al Venezia domenica, perché se giocano coai ciaooo — Luigi (@lugianna) November 4, 2021