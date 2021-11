Conte fa arrabbiare Pioli: doppio scippo già a gennaio!

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe perdere due pedine fondamentali già durante il calciomercato di gennaio. Il Tottenham è pronto al doppio assalto

Appare segnato il futuro di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano si allontana ogni giorno di più dal Milan: le dichiarazioni, con cui giurava amore ai rossoneri e prometteva di firmare il rinnovo di contratto, rilasciate in estate in Giappone, ormai se le è portate via il vento.

La realtà dei fatti è che tra le parti c’è enorme distanza, con il Milan che non ha alcuna intenzione di andare oltre i 6/6,5 milioni di euro netti a stagione. Le richieste di Atangana sono ovviamente superiori. Il desiderio dell’entourage di Kessie è di strappare un assegno a doppia cifra.

In Italia è difficile che qualcuno possa accontentare Kessie, che certamente volerà all’estero. In prima fila c’è il Psg ma attenzione al Tottenham, che con l’arrivo di Antonio Conte è pronto ad organizzare un assalto già durante il calciomercato di gennaio. Gli Spurs, come riporta Telelombardia, vogliono Kessie subito e per convincerlo sarebbero pronti a fare leva sulla volontà di dell’ivoriano di giocare in Premier League, almeno una volta nella sua carriera.

Non solo Kessie

Attenzione, inoltre, anche ad un altro calciatore del Milan che va in scadenza di contratto. il Tottenham – come riporta 90.com – potrebbe dare l’assalto a gennaio anche ad Alessio Romagnoli, apprezzato sia da Conte che Paratici, presentando così una doppia offerta.

Ad oggi una partenza di entrambi a gennaio appare uno scenario complicato ma non impossibile. E’ evidente che il Milan dovrebbe correre subito ai ripari per trovare i giusti sostituti e a gennaio non è sempre facile.