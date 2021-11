Milan-Inter, le probabili formazioni: Ibrahimovic sfida Dzeko

Milan-Inter, le probabili formazioni di Pioli e Inzaghi: i due tecnici con la miglior formazione possibile, derby ad alta tensione

Derby da scudetto, quello di stasera tra Milan e Inter. Rossoneri in fuga in vetta alla classifica insieme al Napoli, nerazzurri campioni d’Italia a -7 e che devono provare ad accorciare le distanze. Gli ingredienti per una grande serata ci sono tutti.

Sarà il primo derby con il pubblico allo stadio dall’inizio della pandemia, una occasione senza dubbio speciale per entrambe le formazioni che ci tengono a far bene. Pioli vuole dare una spallata al campionato (Napoli permettendo), Simone Inzaghi si attende una risposta di rango dai suoi che stasera difendono come minimo un pezzo di tricolore. Vediamo le probabili scelte di formazione dei due tecnici.

Milan-Inter, probabili formazioni: Ibrahimovic di nuovo dall’inizio, nerazzurri nell’undici ‘tipo’

Nel Milan, fuori Theo Hernandez per squalifica, ancora non al meglio Brahim Diaz che partirà dalla panchina. Il francese verrà sostituito da Ballo Tourè, sulla trequarti Krunic alle spalle di Ibrahimovic confermato dal primo minuto con Giroud pronto a subentrare. A centrocampo, favoriti Kessie e Tonali. Nell’Inter, praticamente nessuna sorpresa. Inzaghi conferma la formazione tipo di questo periodo con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, Calhanoglu contro la sua ex squadra è chiamato a respingere le critiche e a cancellare un avvio di stagione complicato.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo Tourè; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.