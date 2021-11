Italiano infastidito: la risposta sul futuro di Vlahovic dopo Juve-Fiorentina

Italiano ha commentato la situazione di Vlahovic nel post-partita di Juve-Fiorentina: le dichiarazioni del tecnico viola

La Juventus vince in extremis grazie ad un gol di Cuadrado e torna a sorridere anche in campionato contro la Fiorentina di Italiano. Un successo che permette ai bianconeri di agganciare in classifica proprio la squadra viola.

“Il punto si poteva portare a casa. C’è amarezza per aver fatto una grande gara fino all’espulsione, contro una squadra fortissima. Per l’ennesima volta con le grandi non portiamo a casa un risultato positivo. Prestazione ottima, atteggiamento anche: meritavamo almeno un punto”. Ai microfoni di ‘DAZN’, Vincenzo Italiano ha analizzato così il ko arrivato nel recupero. Inevitabile, poi, l’argomento Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Italiano infastidito su Vlahovic

Il tecnico viola ha risposto così su Vlahovic: “Si parla sempre di mercato, anche il giorno dopo che chiude. Questa cosa dà fastidio, ma lo vedo concentrato e attento. Oggi non era facile contro due grandi giocatori come Rugani e de Ligt: se ha giocato spesso spalle alla porta è anche merito degli avversari. Sta dando l’anima, vedremo cosa succederà a gennaio“.

Infine, ancora sul match: “Uscire a testa alta da qui ti fa poi affrontare il resto del campionato con un’altra testa. Noi lo faremo lo stesso. Tutto si racchiude nel risultato, ma quando perdi così guardi quello che si è proposto e che si è fatto. Per me è come se avessimo fatto punti, non possiamo guardarci indietro. Ogni settimana c’è qualcosa in più a nostro favore”.