Cagliari, la posizione di Mazzarri dopo la sconfitta con l’Atalanta

Cagliari ancora ko: la squadra sarda rimane all’ultimo posto in classifica e perde altri punti sulle concorrenti per la salvezza. La posizione di Mazzarri

Il Cagliari deve cedere anche all’Atalanta di Gasperini. La squadra bergamasca passa alla ‘Sardegna Arena’ e complica ulteriormente la posizione dei rossoblù, che si confermano il fanalino di coda in Serie A in attesa delle partite di domani.

La squadra di Mazzarri ha incassato la quarta sconfitta consecutiva e rimane all’ultimo posto in classifica, con solo 6 punti totalizzati nelle prime 12 giornate. Una situazione piuttosto preoccupante che ha già portato all’esonero di Semplici dopo poche partite. L’attesa svolta, però, non è arrivata neanche con l’ex Napoli e Inter in panchina. Joao Pedro e compagni hanno finora ottenuto una sola vittoria in campionato, con 3 pareggi e ben 8 sconfitte.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Pericolo Juventus: la Premier allo ‘Stadium’ per Vlahovic

L’Atalanta stende il Cagliari: la posizione di Mazzarri

1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, le ultime 4 consecutive. È il ruolino di marcia del Cagliari con Mazzarri in panchina. Negli scorsi giorni Giulini aveva già confermato la propria fiducia al tecnico, ribadita oggi nel pre-partita dal direttore generale Mario Passetti.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Newcastle, Howe può saltare e spunta a sorpresa Fabio Capello: le ultime

L’allenatore non è a rischio esonero ma dopo la sosta sarà subito chiamato ad una svolta decisa per non rischiare di compromettere la sua posizione. La zona salvezza è distante solo 3 punti e le prossime sfide potrebbero rivelarsi già decisive. Mazzarri, in ogni caso, non è per il momento in discussione.