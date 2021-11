Cagliari-Atalanta, Gasperini scherza su Ronaldo: rivelazione Buffon

Gasperini è intervenuto ai microfoni del post partita di Cagliari-Atalanta: il tecnico scherza su Cristiano Ronaldo, rivelazione Buffon

L’Atalanta torna a vincere e supera di misura il fanalino di coda Cagliari. Nel post partita è intervenuto il tecnico della ‘Dea’ Gian Piero Gasperini ai microfoni di ‘Sky’: “Su azione stiamo facendo tanti gol. Adesso un po’ meno su palla inattiva. Siamo stati anche il miglior attacco per qualche anno”.

PARTITA: “Abbiamo sofferto troppo per il tipo di partita. Se non chiudi le partita c’è sempre il rischio che nasca una mischia o qualcosa di simile. Se siamo più concreti soffriamo meno”.

PROBLEMI IN CASA: “C’è stata anche casualità. Alcune partite in casa non meritavamo il risultato negativo. Con il Milan, la Fiorentina, l’Udinese sono state partite dolorose. Per stare in alto senza dubbio dobbiamo vincere molto anche in casa”.

RIGORE REVOCATO: “Ho preso per buono quello che mi ha detto il quarto uomo. Mi ha detto che Carboni aveva preso la palla. Mi ha detto inizialmente pensavamo avesse dato un calcio alla coscia dell’avversario, ma rivedendo le immagini abbiamo cambiato valutazione”.

Gasperini: “Avrei voluto Ronaldo. Abbiamo provato a prendere Buffon per due anni di fila”

RONALDO: “Abbiamo assistito ad un colpo da maestro (gol in Champions, ndr). Non ci conosciamo bene, ma i grandi giocatori a me affascinano. Non riesco ad essere negativo contro di loro anche da avversari. Ho avuto la fortuna di avere giocatori importanti, come adesso Zapata. Ma un giocatore come Ronaldo in un meccanismo come quello dell’attaccante mi sarebbe piaciuto tanto ovviamente. Anche solamente un mesetto (ride, ndr). Per la verità abbiamo provato a prenderlo”.

DUECENTO VITTORIE IN SERIE A: “È un bel traguardo, non lo sapevo. Non ricordo vittorie facili, spero di farne tante altre. Vincere ti fa vivere bene i giorni successivi”.

ESTERO: “Non mi sopportate più (ride). Io vivo bene a Bergamo e in Italia. Sarei più ricco, ma forse meno felice. Io vivo anche di altre cose”.

Gasperini, infine, chiosa con un retroscena a sorpresa: “Ronaldo? Era una battutaccia. Per due anni di fila, però, provammo a prende Buffon. Era ancora strepitoso”.