Calciomercato Juventus, si chiude a gennaio: c’è il sì del giocatore

Possibile colpo a gennaio in entrata per la Juventus: arriva la totale apertura all’ipotesi bianconera

A 16 punti di distanza dalla vetta della classifica, ma con la qualificazione Champions già in tasca, la Juventus è chiamata a recuperare punti in campionato. E proprio in quest’ottica, la società bianconera studia con attenzione nuovi interventi sul mercato.

Il club bianconero, in particolare, è a caccia di rinforzi in attacco e a centrocampo. Per il reparto offensivo il sogno è Dusan Vlahovic, anche se la richiesta della Fiorentina resta elevatissima e la concorrenza, principalmente estera, non manca. A centrocampo sono invece diversi i profili seguiti dai bianconeri. Uno dei nomi più graditi è il francese Tchouameni del Monaco, ma anche lui ha un costo elevato. Più facile arrivare ad altri nomi.

Calciomercato, Witsel dice sì alla Juventus

Tra questi nomi c’è certamente Axel Witsel. Il belga è stato accostato ai bianconeri a più riprese anche in passato ed è tornato di moda nelle ultime settimane. Il suo contratto con il Borussia Dortmund scade infatti a fine stagione e per questo il giocatore rappresenta un’occasione per le casse bianconere.

Nonostante i 32 anni, Witsel può essere il nome giusto per la Juventus, vista l’esperienza internazionale e l’esiguo costo del cartellino. Secondo ‘Sport Bild’, il giocatore avrebbe aperto le proprie porte ad una cessione e all’approdo in bianconero. Stando infatti alle voci provenienti dalla Germania, il belga si sarebbe reso disponibile a lasciare il Borussia Dortmund e trasferirsi a Torino. La concorrenza nel reparto è elevata e il calciatore sarebbe felice di provare una nuova esperienza.