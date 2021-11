Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra | Pogba ha già deciso

Il grande sogno della tifoseria della Juventus resta sempre Paul Pogba, che ha il contratto in scadenza a giugno. Per ora niente rinnovo e dalla Francia arrivano conferme

Sembra ormai giunta alle battute conclusive la seconda avventura al Manchester United di Paul Pogba, che tornò ad Old Trafford per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, ed ora rischia di lasciare ancora a parametro zero. Il centrocampista francese sta alternando alti e bassi anche quest’anno alla corte di Solskjaer, anche con qualche incomprensione di natura tattica.

Pogba resta il grande sogno proibito dei tifosi della Juventus. Periodicamente infatti il francese viene accostato al club bianconero tra sogno e realtà complessa. I costi sono elevatissimi anche se l’ex juventino questa volta rischia davvero di non rinnovare e salutare a costo zero. Pogba infatti, come sottolineato da ‘Manchester Evening News’ non ha mostrato alcun desiderio di prolungare il suo contratto.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Telenovela Brozovic, Biasin: doppio annuncio su Conte e il Milan

Calciomercato Juventus, apertura dalla Francia per Pogba: il PSG osserva

Ulteriori conferme di questo tipo arrivato da ‘Le10sport.com’, che sottolinea come dal momento in cui Pogba non ha prolungato il contratto in scadenza 2022 in questo periodo della stagione, e questo nonostante un’offerta dello United, evidentemente non ha intenzione di farlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si chiude a gennaio: c’è il sì del giocatore

Se avesse voluto concludere un accordo, sarebbe stato fatto prima dell’ingresso nell’ultimo anno di contratto. Allo stato attuale delle cose quindi servirebbe un’improbabile svolta affinché il centrocampista resti allo United. In questo quadro quindi gongola il Paris Saint Germain che naviga in un contesto più favorevole che mai.