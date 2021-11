Allegri ‘dribbla’ la domanda: il futuro del bianconero è sempre più in bilico

Allegri risponde in conferenza stampa a Calciomercato.it: il futuro di un bianconero rimane in bilico. Tutti i dettagli

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Fiorentina. Il tecnico bianconero ha parlato anche di Dusan Vlahovic, primo obiettivo in attacco in vista delle prossime sessioni di calciomercato estivo.

Legato all’eventuale arrivo del serbo è anche il futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrà essere riscattato al termine della stagione per 35 milioni di euro. La Juventus ha già versato 20 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid per il prestito biennale e non ha ancora deciso sul riscatto. Il futuro del centravanti è ancora in bilico e Allegri, in conferenza, non ha sciolto i dubbi.

Calciomercato Juventus, Allegri ‘dribbla’ la domanda sul futuro di Morata

Cosa manca a Morata per essere al top? È presente e futuro dell’attacco della Juventus? A queste domande di Calciomercato.it, Massimiliano Allegri ha risposto solo alla prima, ‘dribblando’ di fatto sul futuro.

“Morata l’altra sera ha fatto una buona partita e finalmente ha fatto gol. Poi quando è in fiducia prende continuità nelle prestazioni e magari non smette di segnare per i prossimi tre mesi. – ha dichiarato Allegri – Contro lo Zenit è stato agevolato anche dalla posizione perché ha giocato meno spalle alla porta”. Una non-risposta che aumenta i dubbi sul futuro dell’attaccante, ancora tutto da scrivere.