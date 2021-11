Calciomercato Juventus, arriva l’ok: si chiude a 40 milioni

Juventus, arriva l’ok per la cessione, fissato il prezzo: può partire per 40 milioni di euro

11 presenze stagionali e 377 minuti giocati. E’ il magro bottino totalizzato fino ad ora in stagione da Marco Asensio. Il giocatore spagnolo è sotto contratto con il Real Madrid sino a giugno 2023, ma non sembra essere una prima scelta nello scacchiere di Carlo Ancelotti.

Il maiorchino, dopo l’addio di Zidane e le buone Olimpiadi disputate con la Spagna, si sarebbe aspettato di trovare maggiore spazio. Per questo, considerando il contratto che si avvicina alla scadenza, un suo addio, magari già a gennaio, appare tutt’altro che improbabile. Il profilo di Asensio piace a tanti club europei. In Italia in particolare alla Juventus, ma attenzione anche al Milan, che ha comunque ottimi rapporti con il Real Madrid. Non mancano concorrenti dall’estero.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal accelera per Asensio

Come riferito dal ‘Sun’, le rivali delle italiane nella corsa al giocatore sono soprattutto in Inghilterra. In particolare l’Arsenal sembra essere particolarmente vigile al classe 1996, con il tecnico Mikel Arteta che spera di portarlo nella capitale inglese. Come riferito da ‘DonDiario’ il Real Madrid avrebbe fissato il prezzo del calciatore. Le ‘Merengues’ si potrebbero accontentare infatti di 40 milioni di euro: a tale cifra Asensio partirà.

In pole appunto sembra esserci l’Arsenal, ma la testata spagnola non esclude il Liverpool e anche le due italiane, Milan e Juventus, che sono molto vigili sulla situazione e che potrebbero presentare un’offerta nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.