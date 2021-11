Milan, dopo Florenzi altro rientro in gruppo per Pioli in vista del derby contro l’Inter: la situazione degli infortunati

Dopo il ritorno in gruppo nella giornata di ieri di Alessandro Florenzi, Stefano Pioli può sorridere visto un nuovo rientro nell’allenamento di oggi. Nel corso della seduta odierna è tornato ad allenarsi con il resto della squadra Fode Ballo-Toure. Il terzino senegalese, naturale sostituto di Theo Hernandez, torna quindi in corsa per una maglia da titolare nella sfida contro l’Inter per quella che sarà la sua prima stracittadina.

LEGGI ANCHE >>> Tatarusanu para lo scetticismo e si prende il Milan: Mirante in stand-by

Con il terzino francese squalificato dopo l’espulsione contro la Roma, l’ex Monaco è il favorito per una maglia da titolare sulla corsia mancina. Il numero 5 rossonero, le cui condizioni di salute non sono ottimali per via dell’infortunio alla caviglia contro il Bologna, si gioca il posto con Kalulu, che potrebbe essere schierato a destra con Calabria, per cui non sussistono problemi dopo l’uscita contro il Porto, dirottato a sinistra. Sempre da casa Milan non arrivano invece buone notizie da Rebic e Messias. Sia il croato che il brasiliano hanno svolto ancora lavoro differenziato. Difficilissimo a questo punto vederli tra i convocati.