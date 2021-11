Sorriso a metà per il Milan: torna Florenzi, ma in tre ancora out

Il Milan si prepara al derby di domenica sera: c’è un recupero per Pioli, ma sono tre i calciatori ancora fuori causa

Appeso ad un filo in Champions League, il Milan è pronto a rituffarsi in campionato dove gli uomini di Pioli sono primi in classifica insieme al Napoli. Domenica i rossoneri sono attesi dal derby contro l’Inter, una sfida importante che potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadre.

Un match al quale il Milan si avvicina con una buona notizia: il ritorno in gruppo di Alessandro Florenzi. L’ex Roma ha giocato l’ultima volta il 28 settembre contro l’Atletico Madrid prima dell’artroscopia per la lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Milan, ancora out Messia, Ballo-Toure e Rebic

Per un Florenzi rientrato in gruppo, il Milan deve fare ancora a meno di Rebic, Ballo-Toure e Messiasi. I tre anche oggi non hanno lavorato con il resto del gruppo e sono sono dedicati ad una seduta personalizzata. Resta da vedere chi dei tre riuscirà a recuperare in vista del derby.