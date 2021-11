Il campione ha già deciso: addio Inter, c’è la Premier League

In casa Inter arriva già la decisione di Ivan Perisic sulla questione rinnovo, sullo sfondo c’è sempre la Premier League

Niente rinnovo per Ivan Perisic. Autore di due gol e un assist in tredici presenze stagionali, l’esterno dell’Inter ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma non sembra aver voglia di firmare il prolungamento.

Nonostante quella attuale sia finora tra le migliori stagioni in carriera, la sua volontà sarebbe quella di provare altre esperienze. Lo stesso Perisic, riporta ‘Tuttosport’, avrebbe già comunicato ai vertici nerazzurri la volontà di salutare al termine di questa annata.

Calciomercato Inter, Perisic rifiuta il rinnovo e ammicca alla Premier League

Nonostante dall’entourage dell’atleta filtri che ogni possibile offerta, quindi anche quella dell’Inter, potrebbe essere valutata, ad oggi il croato vorrebbe lasciare Milano. Per lui potrebbero dunque aprirsi le porte della Premier League oppure quelle della Bundesliga tedesca. Il futuro resta da decifrare. Ma intanto Simone Inzaghi si gode le ottime prestazioni che potranno aiutare i nerazzurri nella difficile rincorsa al vertice della classifica, distante ad oggi sette punti.