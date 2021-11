Calciomercato Inter, si chiude: oggi annuncio e firma sul contratto

L’Inter mette a segno un colpo sensazionale sul calciomercato per il presente e il futuro del club. Oggi è il giorno di della firma e dell’annuncio

Alcuni calciatori sono speciali e lasciano un marchio, un’impronta ben precisa sul terreno di gioco che è impossibile non notare. Che ruba l’occhio semplicemente e fa impazzire gli allenatori.

Ci sono calciatori completi che – semplicemente – diventano essenziali e non se ne può più fare a meno. Diventano simboli e di certo mattoni, fondamenta su cui costruire il futuro. Chi meglio di Nicolò Barella rientra in questa descrizione? Centrocampista totale che attacca, difende, corre e crea gioco, uomo chiave dell’Inter di Antonio Conte prima e Simone Inzaghi poi. E ora i nerazzurri non vogliono farne a meno. Nonostante un contratto che lasciava un po’ di ansia in dirigenza e mezza Europa pronta a fare carte false per averlo.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, Tatarusanu tra Derby e Donnarumma: “Meglio così!”

Calciomercato Inter, Barella pronto a firmare il rinnovo: è il suo giorno

Nelle scorse settimane, si è parlato molto dei possibili problemi in caso di mancato rinnovo di Barella, con le big pronte a tentare il grande colpo. L’Inter, dunque, ha accelerato le pratiche e messo tutti all’angolo per il futuro del centrocampista. Piero Ausilio aveva già annunciato come il rinnovo fosse ormai cosa imminente, ora i nerazzurri sono pronti a mettere nero su bianco.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, oggi è in agenda firma e annuncio del rinnovo di Barella. L’ex Cagliari firmerà un contratto fino al 2026, tre anni in più della scadenza attuale. L’Inter blinda così un altro gioiello.