Milan-Inter, Tatarusanu tra Derby e Donnarumma: “Meglio così!”

Tatarusanu ha fatto il punto sul momento del Milan in vista del Derby di domenica contro l’Inter

Ciprian Tatarusanu ha analizzato il momento del Milan e le prospettive stagionali. Il portiere dribbla i commenti sulle recenti critiche: “Porto? Non pensavamo al derby, nemmeno per un momento. Eravamo tutti concentrati su quella che era, forse, una delle ultime possibilità per passare il turno e per fare punti. Purtroppo non abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo portato a casa solo un pareggio – spiega a ‘Tuttosport’ – Critiche preventive? Non ho il tempo di leggere questo, però è normale che non possiamo piacere a tutti. Non possiamo più essere considerati una sorpresa. E’ riduttivo dire così. Abbiamo dimostrato sul campo, con le vittorie di meritare la posizione dove siamo”.

Tatarusanu ha proseguito la sua analisi parlando anche di Donnarumma: “Non lo devo capire io. Ha fatto la sua scelta prendendo delle decisioni. Lui sta facendo bene a Parigi, noi stiamo facendo bene qua. Penso che sia stata la decisione migliore per tutti”.

IL DERBY – “E’ pur sempre il derby che non è mai una gara come le altre. Noi aspettiamo questa partita, così come lo aspettano i nostri tifosi, il nostro popolo. Dobbiamo fare di tutto per poter portare a casa la vittoria. Essendo una squadra che non ha cambiato tanto, ci conosciamo meglio e andare avanti su una strada precisa può e deve essere il nostro punto di forza rispetto all’Inter“.