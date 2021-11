Calciomercato Milan e Juventus, addio deciso: super duello a gennaio

Juventus e Milan pronte a sfidarsi anche sul calciomercato per un rinforzo top in grado di dare la svolta

Juventus e Milan stanno vivendo due momenti opposti nelle due competizioni principali. La squadra di Pioli è prima in campionato, lanciatissima insieme al Napoli e reduce dalla grande vittoria di Roma, i bianconeri invece sono sotto di ben 16 punti dopo l’ennesimo ko di Verona.

In Europa, però, la storia è completamente diversa. Dopo quattro partite il Milan è quasi fuori dalla Champions League, con un solo punto e la necessità di vincere le ultime due con una serie di incastri tra Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Invece gli uomini di Allegri hanno vinto con lo Zenit e sono già qualificati agli ottavi con due turni di anticipo, ancora a punteggio pieno. E a gennaio i due club potrebbero tornare a sfidarsi per un colpo molto importante che piace a entrambe da mesi.

Real Madrid, Isco via a gennaio: si riaccende il duello tra Juventus e Milan

In casa Real Madrid sono tanti i giocatori ai margini del progetto o poco considerati da Carlo Ancelotti. Tra questi, oltre a Bale, il più prestigioso è senza dubbio Isco. Lo spagnolo ha giocato in campionato solo sei partite di cui solo due da titolare, il resto per spiccioli di gara mentre in Champions è ancora a zero. Il Real Madrid vuole procedere a liberarsi di qualche peso già a gennaio, pur stimando molto il calciatore anche lui rientra tra i cedibili. E lo stesso Isco ha capito di doversi cercare un’altra sistemazione, avendo tra l’altro larga scelta in quando può vantare ancora un ottimo mercato.

E anche in Serie A sono molto interessati, in particolare appunto Juventus e Milan come vi avevamo già raccontato su Calciomercato.it alcune settimane fa. I rossoneri soprattutto potevano affondare il colpo e chiudere, ma non lo hanno fatto. A gennaio le cose potrebbero cambiare, perché in quel ruolo senza Brahim Diaz a Pioli manca più di qualcosa. Così come alla Juventus, che non ha qualità senza Dybala. E come riporta ‘superdeporte.es’, i bianconeri sarebbero il club più interessato a Isco insieme al Newcastle. Il classe ’92 non sembra avere grandi preclusioni, vuole giocare e avere tanti minuti. E la Serie A può garantirglieli, per cui con l’apertura del mercato invernale c’è da credere che il suo nome possa tornare molto caldo.