Milan, dopo la partenza flop in Champions League ecco quale sarebbe il colpo giusto per il rilancio rossonero

Un punto in quattro partite. Il rullino di marcia del Milan in Champions League lascia certamente a desiderare. Il girone è certamente uno dei più complicati in cui potevano capitare i rossoneri, ma al momento è solo la matematica a non condannare la squadra di Pioli.

Visti i risultati raggiunti in Champions, Calciomercato.it ha voluto proporre attraverso il proprio sondaggio pubblicato sulla pagina Twitter, quale giocatore servirebbe al Milan per rilanciarsi in Europa. E per il 44,7% dei votanti, il nome giusto è quello di Hakim Ziyech, che i rossoneri hanno seguito e sognato nel corso dell’estate e che al Chelsea non sta trovando molto spazio. Con la sua duttilità il marocchino, che porterebbe anche esperienza internazionale, si incastrerebbe perfettamente nel 4-2-3-1 di Pioli, sia come esterno d’attacco che come trequartista.

Molto più indietro le altre opzioni. Il 23,4% crede che l’uomo giusto sia Mauro Icardi, mentre per il 17% i rossoneri dovrebbero puntare su Isco. Ultima opzione, con il 14,9% dei voti, è Donny van de Beek, che sta trovando pochissimo spazio nel Manchester United e che potrebbe cambiare aria a gennaio.