Calciomercato, svolta totale con il cambio in panchina | Segnale chiaro

Il calciomercato e le sue bellezze: quelle svolte improvvise che tanto fanno impazzire i tifosi e compongono le rose.

Un cambiamento sta avvenendo, e di certo non di poco conto, in casa Barcellona. I blaugrana, infatti, dovrebbe a breve ufficializzare il ritorno di Xavi, questa volta in veste di nuovo allenatore. Il ribaltone in panchina, con l’addio di Koeman, potrebbe avere riflessi diretti anche sul calciomercato e sulle prospettive per alcuni dei calciatori già presenti in rosa. Come vi abbiamo riportato, infatti, già negli scorsi giorni, l’arrivo di Xavi potrebbe impattare anche sulla permanenza di Riqui Puig. Il giovane calciatore, in scadenza a giugno 2023, sembrava in odore di addio, ma ora tutto potrebbe cambiare.

Calciomercato, Riqui Puig può restare: Xavi decisivo

Il futuro del centrocampista, accostato anche a Inter e Juventus sul calciomercato, potrebbe subire una svolta con permanenza al Barcellona. Xavi ha tutta l’intenzione di valorizzare talenti come lui e il calciatore potrebbe rientrare con maggiore stabilità nelle rotazioni.

Un segnale chiaro in tal senso arriva anche in queste ore. Secondo quanto riporta ‘Cadena Cope’, infatti, avrebbe firmato con l’agenzia di rappresentanza diretta da Arturo Canales, di cui fanno parte anche Piqué e Xavi Hernández. Il centrocampista finora non aveva nessun rappresentante. Un indizio in ottica permanenza che non può essere ignorato.