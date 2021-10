Calciomercato, via libera Juventus grazie a Xavi | Sostituto scelto

L’imminente arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona è destinato a influenzare anche il calciomercato della Juventus

Nonostante la presa di posizione ufficiale da parte dell’Al Sadd, l’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona appare ormai scontato. L’ex centrocampista è pronto a tornare a casa da allenatore dopo aver scritto pagine indimenticabili della storia blaugrana da calciatore e potrà indirizzare anche alcune scelte di mercato.

L’ufficialità e la firma sul contratto dovrebbero arrivare durante la sosta per le Nazionali, ma in Spagna iniziano già a circolare le prime voci di calciomercato sul nuovo Barça. Il tecnico 41enne potrebbe avere un occhio di riguardo per i giocatori della Masia e le quotazioni di Riqui Puig e Sergi Roberto sembrano essere in rialzo proprio per questo. Per quanto riguarda il mercato in entrata, secondo ‘Sport’ c’è un nome che stuzzica più di tutti le fantasie del catalano, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Insidia per la Juventus: tentativo per il colpo a zero

Calciomercato Juventus, Xavi vuole Coman: via libera Dembele

Stiamo parlando di Kingsley Coman. Ai ferri corti con la dirigenza, l’attaccante francese potrebbe lasciare il Bayern Monaco nelle prossime sessioni di mercato ed è un autentico pallino del prossimo allenatore blaugrana. Sul taccuino delle big di Premier, qualora dovesse davvero sbarcare in Catalogna, il 25enne potrebbe fare un favore anche alla Juventus. Per posizione e caratteristiche, l’ex bianconero viene visto come il sostituto ideale di Dembele.

L’ex Borussia Dortmund fatica a raggiungere un’intesa con Laporta per il rinnovo e il contratto in scadenza a giugno 2022 ha da tempo fatto attivare gli uomini mercato juventini. Una sorta di via libera, dunque, che coinvolge però anche le altre squadre interessate al 24enne (big di Premier, Newcastle e Psg in particolare).