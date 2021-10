Insidia per la Juventus: tentativo per il colpo a zero

La Juventus non vuole perdere l’occasione sul calciomercato, ma un’insidia dall’Inghilterra potrebbe stravolgere i piani dei bianconeri

Tempo di fiutare occasioni, di cullarle e alla fine di agguantarle, sul calciomercato ovviamente. E su questa scia, soprattutto in tempi in cui le casse delle società, non sono stracolme, i colpi a parametro zero posso essere risorsa preziosissima. A maggior ragione se si parla di nomi pesanti, pesantissimi, sia per valori tecnici che economici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio più 50 milioni per Chiesa

Un profilo di cui si parla ormai da diversi mesi in ottica Juventus è quello di Ousmane Dembele. Il laterale d’attacco francese ha iniziato la sua carriera alla grandissima con la maglia del Borussia Dortmund, ma dopo un trasferimento a dir poco costoso al Barcellona è andato quasi sempre a corrente alternata. Ora i blaugrana vorrebbe tenerlo e puntarci, ma il contratto è in scadenza a giugno 2022: scadenza vicinissima e alcuni dei maggiori club internazionali già pronti a tentare il colpaccio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rescinde col Barcellona | Aguero Gratis in Serie A

Calciomercato Juventus, Dembele finisce nel mirino della big inglese

La Juventus, infatti, è da tempo fortissima sul calciatore, ma non sarà facile portare il francese in Italia. L’esterno d’attacco, infatti, è anche nel mirino del Bayern Monaco e dalla Premier League ora spingono forte per lui. Secondo quanto riporta ‘team talk’, infatti, il Liverpool è pronto ad affondare il colpo e farà un tentativo per lui già a gennaio. Altrimenti si metterà in fila per giugno, con la possibilità di farlo firmare a zero. Da considerare per lui anche l’opzione Newcastle.