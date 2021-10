Calciomercato Juventus, scambio più 50 milioni per Chiesa

Federico Chiesa nel mirino del Manchester United. I Red Devils potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Sancho o Rashford per arrivare all’italiano

Le dichiarazioni di Ivan Reggiani, rilasciate alla CMIT TV, sul futuro di Federico Chiesa hanno fatto davvero il giro del mondo. “Penso che ci siano pressioni estere su di lui molto serie ed importanti. Chiesa è il secondo-terzo giocatore come talento in Italia. Apprezzato oltremanica, è molto sponsorizzato da Cristiano Ronaldo. Penso che Federico possa andare via molto presto dalla Juventus. Può superare i cento milioni tranquillamente. Non c’è solo lo United: ci sono 2-3 club che potrebbero arrivare sui 120-130 milioni”.

Chiesa al Manchester United: Rashford o Sancho sul tavolo

Il Manchester United sarebbe dunque una delle squadre maggiormente interessate al campione della Juventus. Il mondo del calcio ci ha insegnato, anche recentemente, che nessun trasferimento è davvero impossibile: 120 milioni di euro sono chiaramente parecchi soldi, forse troppi, ma resta comunque una cifra che i Red Devils sono capaci di sborsare.

E’ evidente che l’eventuale acquisto di Chiesa creerebbe problemi di abbondanza in casa Manchester United. Così, almeno uno tra Rashford e Sancho potrebbe fare le valigie, diventando, magari, pedina di scambio, con la Juventus, per arrivare all’italiano. Oltre ad un conguaglio di almeno 50 milioni di euro.