CMIT TV | Ronaldo vuole Chiesa: “Presto via dalla Juventus”

Bomba sul futuro di Federico Chiesa lontano dalla Juventus: alla CMIT TV Ivan Reggiani parla dell’esterno bianconero

Magic moment per Federico Chiesa. Alla Juventus come in Nazionale, l’esterno sta dimostrandosi sempre più uomo decisivo. La grande crescita mostrata lo scorso anno, è diventata ‘normalità’ in questa stagione: Allegri si è aggrappato anche ai suoi strappi per rilanciare la Juventus dopo la partenza horror.

Ovvio allora che il 23enne sia diventato un profilo sempre più tenuto d’occhio anche dalle grandi d’Europa. Chiesa piace soprattutto oltremanica e c’è chi ritiene un suo addio alla Juventus potrebbe arrivare “presto”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Reggiani: “Chiesa presto via”

Lo afferma Ivan Reggiani intervenuto alla CMIT TV: “Penso che ci siano pressioni estere su di lui molto serie ed importanti. Chiesa è il secondo-terzo giocatore come talento in Italia. Apprezzato oltremanica, è molto sponsorizzato da Cristiano Ronaldo. Penso che Federico possa andare via molto presto dalla Juventus. Può superare i cento milioni tranquillamente”.

Reggiani continua: “Non c’è solo lo United: ci sono 2-3 club che potrebbero arrivare sui 120-130 milioni”.