Calciomercato, addio Juventus | Primo colpo del Newcastle

Dalla Spagna aleggiano sempre più dubbi sul futuro di Alvaro Morata che potrebbe lasciare la Juventus in estate. Spunta una nuova suggestione

Il mercato della Juventus per il futuro gira intorno al ruolo della prima punta, alla luce anche dei tanti gol ‘persi’ con l’addio di Cristiano Ronaldo. I riflettori interni sono puntati su Alvaro Morata, chiamato a dare una scossa importante alla sua seconda vita in bianconero per poter proseguire la sua militanza all’ombra della Mole. Lo spagnolo ha messo a referto fin qui appena tre reti tra Serie A e Champions, e il suo futuro è ancora da decifrare. I dirigenti della Juventus a giugno potranno infatti scegliere se acquistare l’ex Atletico pagando 35 milioni o se lasciarlo andare definitivamente. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ecco il ‘nuovo’ Pogba: arriva con lo scambio già a gennaio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scelto il nome per il dopo Kessie: arriva dalla Francia!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Juventus, Morata può salutare: spunta il Newcastle

A tal proposito, secondo quanto sottolineato da ‘ElGolDigital.com’, la Juventus non renderà effettiva l’opzione di acquisto per Morata, rispedendolo così al mittente. Molto dipenderà anche dal suo futuro rendimento, ma dalla Spagna vanno in questa direzione che metterebbe inevitabilmente in difficoltà lo stesso Atletico Madrid. Lo spagnolo non resterebbe in questo caso per molto nella capitale iberica, e i ‘Colchoneros’ cercherebbero prontamente una sistemazione. Tra le soluzioni spunta anche un suggestivo ritorno in Premier League. Morata infatti potrebbe finire per essere dirottato al Newcastle, con tanto di nuova e facoltosa proprietà, che avrebbe tutte le carte in regola dal punto di vista economico per piazzare il grande colpo in attacco.