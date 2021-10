Il Milan, in vista della probabile partenza di Franck Kessie, è al lavoro per il suo sostituto: occhio al profilo di Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia

Il Milan di Stefano Pioli è senza dubbio una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione. I rossoneri, che nell’ultima sfida hanno battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno ritrovato Franck Kessie, autore di una stupenda prestazione. In sede di calciomercato però, c’è ancora stallo sulla situazione del rinnovo contrattuale del giocatore ivoriano che potrebbe lasciare a zero il club rossonero al termine della stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel frattempo, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Milan è al lavoro per il suo sostituto ed il nome caldo è quello di Boubacar Kamara, mediano del Marsiglia. Valutato circa 30 milioni di euro, anche il giocatore francese è in scadenza di contratto nel 2022 ed in questa stagione ha già collezionato 8 presenze fra Ligue 1 ed Europa League.