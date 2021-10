Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco, è un obiettivo di calciomercato della Juventus di Allegri: occhio alla possibilità di scambio con McKennie come pedina

La Juventus è a caccia, in vista delle prossime finestre di calciomercato, di rinforzi per il centrocampo che possano rilanciare dal punto di vista qualitativo e fisico la mediana della squadra. Nel mirino c’è il nome di Aurelien Tchouameni. Il classe 2000, in forza al Monaco, ha una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro e da molti viene definito il nuovo Paul Pogba, ormai già leggenda della Vecchia Signora. Il giocatore francese ha un contratto con il club del Principato fino al 2024 e la Juventus potrebbe mettere sul piatto, per arrivare a Tchouameni, il cartellino di Weston McKennie.

Il giocatore americano infatti, a differenza della gestione Pirlo, non sta trovando molto spazio e potrebbe finire nell’affare per il giocatore del Monaco, o comunque come trattativa parallela. La Juventus vorrebbe fare un’operazione di questo tipo già nel mese di gennaio con, sull’altro binario, la partenza di Aaron Ramsey, altro giocatore fuori dal progetto tecnico.