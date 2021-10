Calciomercato, rescinde col Barcellona | Aguero Gratis in Serie A

Notizia clamorosa dalla Spagna: l’Inter si sarebbe mossa per il big del Barcellona fin qui mai sceso in campo. Ecco tutti i dettagli

L’Inter si sarebbe fatta avanti per un top player del Barcellona, fin qui mai sceso in campo a causa di un infortunio al polpaccio. E’ approdato nel club blaugrana in estate a costo zero, dopo dieci anni in Premier League (184 gol, è il miglior marcatore straniero della storia), al Manchester City. Sì, parliamo proprio di Sergio Aguero.

Stando alle clamorose indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Diariogol.com’, il club nerazzurro pensa concretamente all’argentino in vista della prossima stagione nonché di un addio certo – forse già a gennaio – di Alexis Sanchez. Ma anche di Lautaro? Chi può dirlo, e il ‘Toro’ sogna sempre proprio il Barcellona… Tornando al ‘Kun’, a quanto pare i catalani si sono già pentiti del suo acquisto, tanto che sono disposti a privarsene quasi a zero.

Calciomercato Inter, ipotesi Aguero a zero: affare ‘rischioso’

Da non escludere pure l’ipotesi risoluzione del contratto da 5 milioni netti a stagione con scadenza fissata a giugno 2023. Con l’Inter, il classe ’88 potrebbe firmare un biennale alle medesime cifre, peraltro inferiori a quelle di Sanchez (circa 7 milioni). Certo, l’affare è molto rischioso date le precarissime (già da qualche anno) condizioni fisiche dell’attuale numero 19 blaugrana, addirittura peggiori del cileno. Aguero in estate avrebbe detto no alla Juventus scegliendo il Barça per giocare con Messi. Quel Messi poi andato al Psg… Ecco perché forse anche lui si è pentito della scelta fatta.