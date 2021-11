Intreccio di mercato con Paul Pogba: continua la caccia ad un centrocampista di alto livello per la dirigenza della Juventus

Il centrocampo è il settore che finora ha dato maggiori problemi alla Juventus di Allegri. Il reparto di mezzo – e non solo in questa stagione – ha mostrato delle lacune, con la dirigenza bianconera che setaccia il mercato a caccia di un profilo di alto livello.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, allarme in vista della Fiorentina: fermo ai box e niente Nazionale

E’ risaputo ormai il ‘debole’ dei bianconeri per Paul Pogba, con i tifosi della ‘Vecchia Signora’ che sognano il ritorno a Torino del francese campione del mondo. Il centrocampista classe ’93 conserva degli ottimi rapporti con gli ex compagni di squadra, Dybala in particolare, ed è sempre più lontano dal rinnovo con il Manchester United del contratto in scadenza la prossima estate.

Un parametro zero di lusso che fa gola però alle altre big d’Europa, senza considerare l’altissimo ingaggio vicino ai 20 milioni di euro all’anno del top player transalpino. A proposito di francesi, potrebbe esserci un gusto intreccio di mercato con il connazionale Tchouameni. Anche il giovane talento del Monaco è sulla lista degli acquisti della Juventus e, oltre ai bianconeri e al Real Madrid, stando al portale ‘Football Insider’ sarebbe finito sul taccuino del Manchester United proprio per sostituire Pogba.

Juventus, Tchouameni libera Pogba: intreccio di mercato

Il classe 2000 in forza al Monaco sarebbe ritenuto come l’erede ideale dai ‘Red Devils’ per rimpiazzare il ‘Polpo’, nutrendo quindi poche speranze sul rinnovo di quest’ultimo e un’eventuale permanenza all’Old Trafford. Il sodalizio del Principato valuterebbe almeno 35 milioni di euro per il suo gioiello, al quale così si aggiungerebbe con forza lo United nella corsa insieme a Real e Juve. Pogba e Tchouameni sono destinati ad essere tra i grandi protagonisti del prossimo mercato estivo, con la dirigenza della Continassa che resta in prima linea.