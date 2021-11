"Non vedo l'ora di tornare": Xavi parla da nuovo tecnico del Barcellona

Xavi è ad un passo dal Barcellona: l’ex centrocampista ha parlato della trattativa tra il club blaugrana e l’Al Sadd

Xavi si avvicina a grandi passi alla panchina del Barcellona. Il club blaugrana è al lavoro per convincere l’Al Sadd a liberare il tecnico spagnolo e la trattativa sembra ormai arrivata ad un punto di svolta.

Come riportato dalla stampa spagnola, oggi lo stesso ex centrocampista incontrerà lo sceicco Mohammed bin Khalifa Al Thani, presidente dell’Al Sadd, per trattare la sua separazione dal club qatariota. L’allenatore spera di volare in Spagna già nei prossimi giorni per diventare ufficialmente il nuovo tecnico dei catalani: ecco le parole di Xavi sul suo futuro.

Xavi al Barcellona: parla l’allenatore spagnolo

Xavi parla già da nuovo tecnico del Barça. Dopo il 3-3 tra Al Sadd e Al Duhail, l’allenatore ha dichiarato: “Non vedo l’ora di tornare a casa, ma è una questione di rispetto. Ho un contratto e i due club devono essere d’accordo”. La leggenda del Barcellona, infatti, ha ancora due anni di contratto con il club qatariota.

Il tecnico parla di una “questione di ore, forse giorni. I due club sono in trattativa. Sono molto entusiasta di tornare a casa e ancora di più di essere allenatore del Barcellona, che ha molte responsabilità. Sono molto motivato”. Sono dunque ore decisive per il ritorno in Spagna di Xavi Hernandez.