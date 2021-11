Pioli non molla: “Vogliamo una vittoria in Champions”. L’annuncio su Calabria e Rebic

Il Milan non va oltre il pareggio contro il Porto. La qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League , ora è davvero lontanissima

Al termine del match di San Siro, il tecnico dei rossoneri ha commentato la prestazione della sua squadra, intervenendo in conferenza stampa: “Penseremo al derby da stasera. Non lo abbiamo fatto prima. Nel primo tempo non siamo stati lucidi ma poi abbiamo ripreso la partita, è un peccato non averla vinta”.

Il tecnico ha parlato anche degli infortunati: “Calabria ha preso un colpo in testa, non credo ci siano problemi per il derby. Rebic sta un po’ meglio, abbiamo 2-3 giorni per capire se sarà disponibile”.

Caccia alla prima vittoria – “Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica. Si poteva far meglio. Non averla vinta ci complica il percorso ma vogliamo giocare altre due grandissime partite. Vogliamo vincere la prima partita in Champions League”.

Primo tempo – “Serviva più precisione nei passaggi, non siamo stati sempre lucidi e avremmo potuto fare scelte migliore. Il Porto nel primo tempo ha fatto una pressione molto forte. Nell’intervallo ho chiesto alla squadra di fare scelte più lucide. La squadra poi ci ha provato fino alla fine. I giocatori sono stati bravi a crederci”.