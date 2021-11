Champions League, Milan-Porto 1-1: Pioli ora tifa Klopp per l’impresa

Il Milan non va oltre il pareggio contro il Porto: primo punto ed ora le ultime speranze legate al successo del Liverpool

Doveva arrivare la vittoria, invece il Milan non è andato oltre l’1-1 in casa contro il Porto. Primo punto in Champions League che potrebbe tenere ancora in vita una minima speranza di qualificazione se il Liverpool questa sera dovesse riuscire a battere l’Atletico Madrid.

A ‘San Siro’ brutto primo tempo dei rossoneri che vanno sotto in avvio con Luis Diaz e faticano a proporre gioco. Nella ripresa le cose cambiano e serve un’autorete di Mbemba per ristabilire la parità. La squadra di Pioli prova l’assalto finale ma il gol vittoria non arriva: primo punto per il Milan che si aggrappa però al Liverpool (e ad una vera e propria impresa nelle ultime due giornate) per sperare ancora nel passaggio agli ottavi di finale.

MILAN-PORTO 1-1: Luis Diaz (P), Mbemba aut. (M)

Classifica: Liverpool* 9 punti; Porto 5, Atletico Madrid* 4, Milan 1

*una partita in meno