Arriva l’annuncio di Maldini | Kessie, Donnarumma e Calhanoglu

Il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini è intervenuto nel pre partita di Milan-Porto: annuncio su Kessie, Donnarumma e Calhanoglu

È in corso il match di Champions League tra Milan e Porto. Durante il pre partita della gara, il direttore dell’area tecnica dei rossoneri, Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’.

Ha rilasciato un commento sulla situazione legata al rinnovo di contratto di Franck Kessie: “Non sono qui per giudicare Kessie, ognuno ha le proprie motivazioni. Quello che posso dire è che tutti i ragazzi che lo scorso anno erano in scadenza, hanno dimostrato una grande professionalità. E anche grazie a Donnarumma e Calhanoglu se stasera giochiamo un match di Champions League“.

Maldini sul rinnovo di Kessie: “Ci incontreremo di nuovo con l’agente”

Maldini, poi, ha aggiunto: “Ne stiamo parlando da tanto: ci sarà l’occasione di incontrarci per l’ennesima volta con il suo agente e decideremo tutto in serenità. Però questo tema non è all’ordine del giorno: abbiamo due partite importanti“.

Le parole del dirigente rossonero fanno intendere che le trattative per il rinnovo di Kessie sono tutt’altro che in fase avanzata e la situazione, come noto, non è semplice. La possibilità che possa verificarsi un altro caso come quelli di Donnarumma e Calhanoglu è più che concreta.