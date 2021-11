Milan-Porto, Pioli: “Giroud e Ibrahimovic simili. Ecco cosa serve”

A breve il Milan scenderà in campo per affrontare il complicato match di Champions contro il Porto: le parole di Pioli nel pre partita

Ci siamo. Il Milan sta per scendere in campo per affrontare il delicatissimo match di Champions League contro il Porto di Conceicao. Una partita che potrebbe segnare il destino dei rossoneri nella massima competizione europea. Il tecnico Stefano Pioli è intervenuto nel pre partita, ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, e ha presentato la gara: “Dobbiamo essere precisi tecnicamente è smarcarci bene. Loro hanno le qualità per farci molto male”.

Milan-Porto, Pioli: “Giroud e Ibra simili. Serve grande convinzione”

GIROUD/IBRAHIMOVIC: “Gioca il francese. È simile a Ibra per fisicità. Olivier è bravo a dare la profondità, come ha fatto anche Zlatan contro la Roma“.

COSA SERVE: “Sappiamo che stasera è una partita molto importante. Serve grande condizione”.