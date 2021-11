Calciomercato, svolta inaspettata | Adesso è un problema

Il Barcellona del post Messi ha già subito di recente una forte rivoluzione con l’esonero di Ronald Koeman. Al suo posto il club vuole Xavi ma spuntano problemi

Problemi in casa Barcellona dove non basta la vittoria di ieri contro la Dinamo Kiev in Champions per riportare il sereno. La società ha cambiato allenatore una manciata di giorni fa con l’esonero di Ronald Koeman, autore di un avvio disastroso e poco amato anche dalla tifoseria blaugrana.

Sergi Barjuan è stato promosso alla guida della prima squadra ad interim in attesa di siglare un accordo col nuovo tecnico. Il nuovo corso blaugrana dovrebbe essere affidato all’ex centrocampista Xavi Hernandez sul quale il Barça è andato a testa bassa. L’ex numero 6 blaugrana ha iniziato la carriera da allenatore due anni fa in Qatar alla guida dell’Al-Sadd.

Calciomercato Barcellona, si complica Xavi: “Non lo liberiamo”

Proprio la società qatariota al momento rappresenta l’ostacolo più grande per il ricongiungimento tra Xavi e il Barcellona. Il club con un paio di tweet sottolinea come accolgano con favore la visita della delegazione amministrativa del Barcellona, e la apprezzino e rispettino, ma come evidenziato dal CEO Turki Al-Ali: “La posizione del club è chiara sin dall’inizio: ci impegniamo a tenere con noi il nostro allenatore Xavi e non possiamo lasciarlo andare in questo momento delicato della stagione”.