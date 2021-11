Colpo di scena Icardi, Juventus e Milan in allerta!

Colpo di scena tra Wanda Nara e Mauro Icardi, spuntano nuove indiscrezioni e risvolti di calciomercato che coinvolgono anche Juventus e Milan

Torna la bufera su Mauro Icardi e Wanda Nara. La cancellazione dell’ultimo post di riconciliazione sul profilo della donna ha scatenato nuove indiscrezioni. Wanda si è diretta nuovamente a Milano (salutando Parigi nelle storie con un emblematico “ciao”) mentre Mauro ha cancellato il suo account social. Come riporta ‘Olé’ la rottura potrebbe essere irreversibile e sarebbe stata causata dalla presenza in un hotel di Parigi di China Suarez, la ragazza che avrebbe avuto il flirt con Icardi alla base della prima crisi. Wanda Nara, si aggiunge, sarebbe stata avvertita dell’accaduto da un’amica e sospetterebbe che l’attaccante abbia visto nuovamente China.

LEGGI ANCHE >>> Nuova svolta per Icardi in Serie A, può cambiare ancora tutto

Calciomercato, crisi Icardi-Wanda Nara: Milan e Juventus in allerta

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juve attenta, pressing su Lucca: pronte Fiorentina e Lipsia

Le notizie di gossip potrebbero dunque intrecciarsi con quelle di calciomercato. L’avventura di Icardi al PSG, anche per queste vicende extra campo, non sta proseguendo secondo le aspettative. In Serie A, Juventus e Milan da tempo monitorano la situazione. Tra gennaio e fine stagione non è quindi da escludere un concreto tentativo delle due italiane per sbaragliare la concorrenza e riportare l’argentino nel Bel Paese.