Ronaldo insultato e fischiato Bergamo, spunta la reazione a fine gara

Cristiano Ronaldo insultato e fischiato Bergamo dopo Atalanta-Manchester United, spunta la reazione a fine gara durante un’intervista

Un altro gol nei minuti finali per beffare l’Atalanta. Cristiano Ronaldo torna in Italia e segna nuovamente ai nerazzurri, già puniti all’andata con il gol del 3 a 2 in terra inglese. Ieri, a Bergamo, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, il portoghese ha messo a segno una bellissima doppietta con gesti tecnici di rara bellezza. Due a due il risultato finale tra i ragazzi di Gasperini e il Manchester United dopo il suo destro infilatosi alle spalle di Musso al minuto 91. Quanto basta per acuire la nostalgia di alcuni tifosi della Juventus e la rabbia di quelli atalantini.

Atalanta-Manchester United, fischi e insulti per Cristiano Ronaldo

Impegnato in una intervista post partita, Cristiano Ronaldo a bordocampo non riusciva a sentire la voce del giornalista. I fischi e gli insulti provenienti dagli spalti di Bergamo erano troppo assordati per lui. Così, seppur sorridendo, il bomber ha interrotto il giornalista per informarlo delle sue momentanee difficoltà uditive. Finita l’intervista, Ronaldo si è diretto velocemente negli spogliatoi.