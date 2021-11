Gasperini, frecciata alla Juventus su Ronaldo? “Per qualcuno…”

Cristiano Ronaldo ancora una volta decisivo: il portoghese riprende da solo l’Atalanta con una doppietta, nel postpartita Gasperini commenta anche l’addio alla Juve

Cristiano Ronaldo sempre un incubo per l’Atalanta. Dopo il gol dell’andata che ha sancito la vittoria del Manchester United, anche stasera il portoghese ha messo a segno una doppietta con due gol nei recuperi dei due tempi.

L’amarezza per la Dea è stata enorme, perché al 90′ la vittoria sembrava in pugno ma soprattutto la classifica del girone stava sorridendo in maniera clamorosa. CR7 però si è confermato un vero e proprio fenomeno, ancora decisivo, anche dopo l’addio alla Juventus per cui sembrava diventato un ostacolo insormontabile, sia tecnicamente che economicamente.

Anche Gian Piero Gasperini nel postpartita a ‘Sky Sport’ ne ha parlato, probabilmente lanciando una sorta di frecciatina alla sua ex squadra. “Gli ho detto che doveva restare alla Juve? Tanto mi faceva gol anche alla Juve. È incredibile, un giocatore pazzesco e anzi qualcuno riesce a dire anche che era un problema. Ad averne… Non lo vedo mai girare fuori, nove su dieci centra la porta e cinque fa gol. Alla fine gli ho detto ‘In Italia sai come si dice? Vai a quel paese!’ Chissà se alla Juve ci stanno davvero un po’ ripensando, visti i problemi sotto porta e in fase di occupazione dell’area. Di certo Gasperini stasera ha messo il dito nella piaga.