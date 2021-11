Risultati, marcatori e classifica dei gironi di Champions League dopo Juventus-Zenit San Pietroburgo e Atalanta-Manchester United

Serata agrodolce per le italiane in Champions League. Nella quarta giornata della fase a gironi, la Juventus ha battuto 4 a 2 lo Zenit con Dybala in gran spolvero. A Bergamo, invece, contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo, l’Atalanta di Gasperini non è riuscita a vincere nonostante le reti di Ilicic e Zapata. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha firmato una doppietta decisiva portando il risultato in parità (2-2) nei minuti di recupero.

Juventus-Zenit San Pietroburgo 4-2: 11′, 58′ Dybala (J), 74′ Chiesa (J), 82′ Morata (J); autogol Bonucci (Z), 92′ Azmoun (Z)

Malmo-Chelsea 0-1: 56′ Ziyech (C)

Atalanta-Manchester United 2-2: 12′ Ilicic (A), 56′ Zapata (A); 46′, 91′ Cristiano Ronaldo (M)

Villarreal-Young Boys 2-0: 36′ Capoue (V), 89′ Danjuma (V9

Classifica Gruppo F: Manchester United 7, Villarreal 7, Atalanta 5, Young Boys 3

Classifica Gruppo H: Juventus 12, Chelsea 9, Zenit 3, Malmo 0