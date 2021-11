Tegola durante Atalanta-Manchester United: infortunio e sostituzione

Infortunio durante Atalanta-Manchester United: tegola per Varane e sostituzione con Greenwood

Brutte notizie per Solskjaer durante Atalanta-Mancester United, match valevole per la 4a giornata del Gruppo F di Champions League. Al minuto 37, il difensore Raphael Varane si è accasciato a terra visibilmente dolorante. Per lui potrebbe trattarsi di un problema muscolare ma non c’è ancora certezza sulla tipologia di infortunio. Al suo posto, dopo pochi minuti, è entrato Greenwood.

La partita di Bergamo, nel primo tempo, si è conclusa sul risultato di 1 a 1. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da Ilicic, infatti, sul finire è stato Cristiano Ronaldo a rimettere in pari il punteggio dopo un assist di tacco di Bruno Fernandes. Per i lombardi quella odierna è una gara chiave in vista del passaggio del turno.