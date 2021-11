Il Milan ha trovato il dopo Ibrahimovic: l’offerta per il sì a gennaio

Venti milioni di euro per l’attaccante che piace anche a Inter e Fiorentina: il Milan pronto a sbaragliare la concorrenza

Un super Ibrahimovic ha trascinato il Milan contro la Roma. L’attaccante svedese ha dimostrato di poter essere ancora decisivo nonostante i quarant’anni. Certo anche la società rossonera sa che c’è la necessità di trovare un attaccante giovane che possa prendere il posto di Ibra quando arriverà il momento di chiudere la sua carriera.

Giroud è stato preso per garantire esperienza, mentre la ‘scommessa’ Pellegri – almeno per il momento – sembra essere stata persa. Così dall’Argentina arriva il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti. Si parla di un’offerta da venti milioni di euro che può rappresentare la cifra giusta per strappare il sì e battere la concorrenza di Inter e Fiorentina, ma non solo.

Calciomercato Milan, venti milioni per Julian Alvarez

Julian Alvarez è il nome che potrebbe stuzzicare la fantasia del Milan, un attaccante che piace anche a Inter e Fiorentina. Classe 2000, bomber del River Plate e attuale capocannoniere del campionato argentino, Alvarez ha una clausola da 25 milioni di euro.

Cifra vicina a quella che, secondo quanto riferisce ‘TNT Sports’, il Milan avrebbe messo sul piatto per sbaragliare la concorrenza. Si parla di una proposta da venti milioni di euro per portare in Serie A il 20enne di Calchin che piace anche ad Aston Villa e Bayer Leverkusen.