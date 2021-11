Ibrahimovic stellare tra rinnovo e futuro: nuovo bomber Milan

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro dell’attacco del Milan e Zlatan Ibrahimovic

Non si ferma più il Milan di Stefano Pioli, appaiato al Napoli in testa alla classifica di Serie A, e reduce dalla vittoria importante sul campo della Roma per 2-1. Protagonista assoluto Zlatan Ibrahimovic rientrato in grande stile con uno splendido gol su calcio di punizione e un calcio di rigore procuratore per contatto su Ibanez e poi trasformato da Kessie.

Poco meno di un’ora di ottimo livello per il gigante svedese che ha poi lasciato il campo al collega Giroud per il finale. Ibra si è ripresentato quindi dal 1′ minuto in grande spolvero e nonostante i 40 anni non pare intenzionato a fermarsi. Le sue prestazioni alimentano interrogativi sulle prossime mosse del club.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic torna a brillare ma non basta: i tifosi vogliono anche un altro bomber

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio al destino di Ibrahimovic e di conseguenza dell’attacco rossonero.

Per il 31,9% dei votanti il Milan dovrebbe rinnovare il contratto dello svedese ma provvedere anche ad acquistare un nuovo bomber. Appena dietro appaiati al 29,8% ci sono le ipotesi ritiro a fine anno e rinnovo dell’accordo secco.